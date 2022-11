HGuT faz história ao realizar a primeira cirurgia por videolaparoscopia na região do Alto Solimões

No dia 09 de novembro de 2022, foi realizada no Hospital de Guarnição de Tabatinga (HGUT) a

primeira cirurgia por videolaparoscopia na região do Alto Solimões.

A cirurgia por videolaparoscopia tem muitas vantagens em relação à convencional, tais como procedimento mais rápido, diminuição das dores no pós-operatório, recuperação abreviada do paciente, menor permanência hospitalar, menores riscos de infecções e melhores resultados estéticos.

Foram cerca de 5 anos de planejamento e preparo que contou com a reforma do Centro Cirúrgico, modernização do parque de equipamentos, aquisição de insumos e capacitação e treinamento da equipe.

O oferecimento deste serviço amplia a capacidade de resolução do HGuT, com uma técnica moderna e eficiente, resultado do trabalho dedicado e comprometido da equipe do Hospital.

Fonte e fotos: @hgut_exercito