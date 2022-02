Em Itacoatiara, Saullo Vianna inicia agenda de visitas ao interior

Dando início às visitas ao interior do Amazonas, o deputado estadual Saullo Vianna (PTB) esteve em Itacoatiara, nesta segunda (7) e terça-feira (8), onde conversou com lideranças políticas e comunitárias. Na ocasião, o parlamentar aproveitou para assinar o termo de compromisso de emendas para o município. Ao longo do mandato na Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), Saullo já apresentou 99 requerimentos e destinou R$ 1,7 milhão para a cidade.

Por meio dos requerimentos, Saullo solicitou melhorias para o município nos setores de infraestrutura, saneamento básico, saúde, segurança e educação.

“Desde o início, o meu compromisso era de poder ajudar o município, estar presente, contribuir com emendas e também intercedendo junto ao Executivo, levando as demandas do município. A grande maioria dos vereadores que me procuram, a gente sempre tenta, na medida do possível, ajudar a resolver as questões de Itacoatiara, sempre buscando o desenvolvimento da cidade”, disse o deputado.

Além disso, em 2020, Saullo destinou uma emenda, no valor de R$ 50 mil, para aquisição de um veículo que será utilizado nas ações da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas). O deputado destinou ainda R$ 667.277,44 para construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na cidade.

“Em 2020, conseguimos destinar a emenda para a construção da UBS, que já está em processo de execução das obras. Além disso, temos as emendas de 2022, que já destinamos R$ 1 milhão. Em 2023, ainda teremos como destinar mais emendas, e eu quero continuar contribuindo e ajudando o município”, pontuou”, destacou.

Para o ano de 2022, o parlamentar destinou mais R$ 800 mil para a construção de uma praça com academia ao ar livre. E mais R$ 200 mil para aquisição de um veículo para os serviços e programas sociais da Semas.

Saullo destacou, ainda, o trabalho que vem desenvolvendo em todo o Estado, buscando conhecer a realidade de cada município, cada vez mais próxima da população.

“O meu trabalho não se restringe a apenas um município. Quem me acompanha sabe que eu faço questão de estar viajando, conhecendo os municípios, independente da distância ou número de eleitores. Mas era um desejo que eu tinha, conhecer a realidade do meu Estado. Consegui conquistar isso, e esse ano eu quero voltar aos municípios para poder ter a oportunidade de levar benefícios para a população, além de conversar e estar próximo das lideranças”, acrescentou.

