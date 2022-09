Deputado João Luiz destina emenda parlamentar para Unidade Hospitalar de Tabatinga

O deputado estadual João Luiz (Republicanos) destinou a emenda parlamentar de R$ 50 mil, a Unidade Hospitalar de Tabatinga, para aquisição de equipamentos diversos.

A emenda impositiva do deputado João Luiz foi transferida pelo Fundo Estadual de Saúde (FES), em junho deste ano, ao município de Tabatinga. Ela visa equipar a unidade com camas hospitalares, cama obstétrica, ar-condicionado e outros equipamentos.

“É uma emenda muito importante para a região do Alto Solimões, pois essa unidade de saúde é referência para diversos municípios daquela localidade, inclusive, no Vale do Javari. Ela (emenda) vai beneficiar os pacientes e os profissionais da saúde”, afirmou o parlamentar.

A diretora da unidade hospitalar, Rosa Liliana Macedo Ruiz, informa que a emenda impositiva de João Luiz é muito importante, principalmente, aos pacientes da região do Alto Solimões.

“Para nossos pacientes, aqui no hospital, é algo que não tenho palavras para descrever. A emenda vem em um momento certo. O próprio deputado veio verificar como estava o nosso hospital”, concluiu a diretora da unidade de saúde.

FOTO: Mauro Smith