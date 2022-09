Deputado João Luiz destina emenda parlamentar para Hospital Regional de Carauari

O deputado estadual João Luiz (Republicanos) destinou R$100 mil, em emenda parlamentar, para compra de novos equipamentos para o Hospital Regional em Carauari (distante a 787 quilômetros de Manaus). Os recursos oriundos da emenda irão proporcionar melhorias na assistência a pacientes que se encontram hospitalizados, além de oferecer mais conforto e segurança para toda estrutura da unidade de saúde.

“Essa emenda impositiva reforça que nosso trabalho voltado à saúde está chegando em todos os municípios. Sabemos o quanto esses novos equipamentos irão reforçar os atendimentos, e esse recurso vai acelerar os serviços do hospital e dar mais qualidade de vida para o povo do interior do Amazonas”, ressaltou o parlamentar.

O Hospital Regional fica localizado na estrada Celino de Menezes, Bairro Nova República, no município de Carauari. Atende em média 200 pessoas por dia, entre os serviços a unidade saúde trabalha com urgência e emergência, internações e procedimentos de média complexidade.

O secretário municipal de saúde de Carauari, José Maria Santiago, informa que a emenda destinada está em processo de licitação, mas veio em um bom momento trazendo benefícios para população de Carauari.

“Com o recurso proposto pelo deputado João Luiz estamos providenciando o plano de trabalho, quanto às principais necessidades para melhorias no laboratório, de sistema de ar condicionado e outros para processo que irão contribuir de forma significativa para nossa unidade de saúde”, destacou o secretário José Maria.

