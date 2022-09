Candidato a deputado estadual do MDB, Jesus Alves propõe alternativas para reduzir a fome no Amazonas

Objetivo é trabalhar uma política pública verdadeira para o tema

​​O candidato a deputado Estadual pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) , Jesus Alves, tem como uma de suas propostas prioritárias a redução da fome e, consequentemente, do índice de insegurança alimentar no Amazonas. Para isso, ele pretende destinar emendas parlamentares para entidades do terceiro setor que trabalhem de maneira digna pela população amazonense.

“A crise da falta de alimentação adequada da população brasileira é visível. Está ao nosso lado, batendo em nossas portas. Nem precisa ter muita atenção para percebermos o óbvio. E em um País, um Estado, onde as pessoas comem mal é difícil haver desenvolvimento satisfatório em qualquer área”, afirmou Jesus.

Ele tem como base o Inquérito Nacional Sobre Segurança Alimentar no Contexto da Pandemia Covid-19 no Brasil, divulgado no mês passado, que aponta que na região Norte chega a 71,6% o índice da população que tem preocupação com acesso a alimentos. É o maior índice do Brasil.

“No caso do Amazonas, em especial, os números do IBGE de 2020 revelavam que 2,7 milhões de pessoas tinham insegurança alimentar moderada ou grave, ou seja: temos um problema gravíssimo nesta área e tanto números mais antigos quanto mais novos mostram a necessidade de darmos especial atenção a essa área”, destacou.

Para Jesus Alves, que em sua trajetória de luta e sobrevivência chegou a passar fome, é preciso trabalhar alternativas como políticas públicas verdadeiras e não “politicagem”. “O que acontece hoje é que os políticos usam a imagem e a fome como moeda de troca, o que expõe ainda mais quem está em vulnerabilidade”, afirma.

A intenção é incentivar e fortalecer as ONGs e OSs a trabalharem formas variadas de prover alimentos que vão para além de cestas básicas esporádicas aos que mais precisam. “Uma boa alimentação é feita de comida que, além de saciar a fome, fornece nutrientes para o corpo ter saúde e força”, disse ele, que é formado em educação física.

Candidatura – Ao lado de Eduardo Braga, o empresário Jesus Alves, 48 anos, concorre a uma vaga na Aleam. Na sua primeira disputa eleitoral, em 2018, ele somou 10.325 votos pelo antigo PPS.

Natural de Eirunepé, Jesus Alves tem relação com o interior e também com as comunidades mais periféricas de Manaus, onde tem somado forças para a corrida eleitoral.