Acelerado: Saullo Vianna visita 15 municípios do interior em uma semana

A população de Nhamundá recebeu a campanha do deputado Saullo Vianna (UB), neste domingo (11). Com clima de festa, moradores acolheram o candidato a deputado federal e ouviram suas propostas. Com agenda intensa desde o último domingo (4), Saullo cumpriu agenda em 15 municípios do interior, em apenas uma semana, além dos compromissos realizados nos bairros de Manaus.

“Nossa campanha tem crescido muito. E naturalmente nosso ritmo também fica mais intenso. Foram 15 municípios em apenas uma semana, fora os compromissos nos bairros da capital. Gosto de estar junto do povo. Nossas ações sempre foram pautadas e construídas junto com a população. E agora não poderia ser diferente. Minha parceria e compromisso com o povo do Amazonas vão continuar em Brasilia”, afirmou.

Somente nesta semana, Saullo esteve em Coari, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tonantins, Fonte Boa, São Paulo de Olivença, Beruri, Codajás, Novo Airão, Alvarães, Tabatinga, Barreirinha, Parintins e Nhamundá.

“Foi uma grande maratona, que iniciamos no domingo passado, no Alto Solimões, e finalizamos hoje, no Médio Amazonas. São municípios que eu já tinha ido neste ano, mas que sentimos a vontade de ir lá mais uma vez conversar com o povo que tem nos apoiado tanto. Apesar de ser cansativo, sempre volto renovado das viagens, com mais vontade de trabalhar e lutar pelas causas do interior”, acrescentou Saullo.