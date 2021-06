Prefeitura de Benjamin Constant retoma o Projeto Agita BC

A Administração de Benjamin Constant retomou o Projeto Agita BC, que promove a prática de atividades físicas. As aulas gratuitas acontecem segunda, quarta e sexta, das 18h30 às 19:30, na quadra Arnaldo Pires. O Agita BC é um projeto social e esportivo, que estimula a prática de exercícios para jovens, adultos e idosos.

O projeto conta com uma equipe formada por diversos especialistas. O professor desenvolve atividades de dança, zumba e ginástica aeróbica. Um profissional de educação física também acompanha os usuários. A novidade desse ano é a presença de uma nutricionista, que vai orientar os participantes para uma alimentação saudável e balanceada. Para participar, basta comparecer à quadra Arnaldo Pires nos dias e horários do Projeto e preencher um cadastro.

O projeto acontece desde 2017, e ficou suspenso por um ano e meio em função Pandemia. Agora, a Administração Municipal retoma o Agita BC, tomando todos os cuidados necessários. De acordo com o secretário municipal de esportes, Waldercley de Freitas, o Agita BC oferece muitos benefícios à população. “Esse projeto, além de motivar as pessoas, é de uma importância gigantesca, pois traz cuidados com a mente, corpo e saúde”, conclui o secretário.

O Prefeito de Benjamin Constant, David Bemerguy (MDB), destaca que a retomada do projeto só foi possível devido ao avanço da vacinação contra a Covid-19 no município. “Graças à participação e apoio das pessoas, conseguimos chegar nesse nível de imunização e retomar uma atividade tão saudável que é o Agita BC”, afirma David. Ele considera que o projeto é ainda mais importante nesse período, após o isolamento imposto pela Pandemia. “As pessoas estavam ansiosas, restritas. Agora elas saem de casa, podem se exercitar e tirar o stress. Isso significa saúde, entretenimento e lazer. O projeto evoluiu e hoje tem uma grande demanda. Estamos dividindo em vários horários para não causar aglomeração”, finaliza o Prefeito.

Fonte: Assessoria BC