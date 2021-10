Acabou a espera! Boate Scandalo’s Dance reabre as portas neste sábado, 23

Fechado desde 2019 devido à grande reforma, 2020 e mais da metade de 2021 em decorrência da pandemia de Covid-19, a Scandalo’s Dance reabrirá as portas com novo visual e promete o melhor da programação na tríplice fronteira. A reabertura está marcada para este sábado, 23 de outubro, a partir das 11h e acontecerá de forma adaptada à pandemia com a apresentação do comprovante de vacinação na portaria.



Além das atrações, o público irá conferir o visual da casa, que está de cara nova, vários ambientes, climatização e iluminação diferenciada, espaçosa pista de dança, com capacidade para mais de 800 pessoas (onde será respeitado o limite de 70% da capacidade). A boate também ganhou segundo andar amplo com área vip, bar e banheiros super cômodos e modernos.



A casa noturna conta com o apoio gastronômico do Restaurante e Hamburgueria Scandalo’s com funcionamento independente da boate.



“Buscamos renovar fisicamente a Scandalos, criando esses dois ambientes (Restaurante e Boate) trazendo um novo conceito em diversão e lazer, privando pela comodidade e bem estar dos nosso clientes que nos acompanham há mais de 20 anos, falou Marcos Pinheiro, proprietário do espaço.



Mais informações sobre programação, reservas e valores podem ser obtidas pelo celular

97 99151-8777