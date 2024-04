 Portal da Fronteira recebe instalação dos arcos que compõem a estrutura do local

No último domingo (07/04), o vice-prefeito Plínio Cruz esteve presente, acompanhando de perto a instalação dos arcos que irão embelezar o Portal de entrada fronteiriça da cidade de Tabatinga que está em faze de conclusão.

Instalados nas cores azul e vermelho, os arcos trazem a representatividade cultural da Onça Preta (nação azul) e Onça Pintada (nação vermelha) símbolos maiores do nosso FESTISOL.

A obra provém de recurso do Ministério do Turismo que visa atender as entradas de fronteira do país com um Portal de Boas-Vindas com medidas de acessibilidade, tendo como objetivo a revitalização da área da fronteira.

O Portal de entrada Brasil-Colômbia, contará com uma passarela elevada com capacidade para 50 pessoas circulando simultaneamente e a previsão de entrega da obra, é para o primeiro semestre de 2024 e contará com o evento de inauguração com data a ser definida.

Por: Silvana Castelo Branco/ Portal Tabatinga

Fotos: Secom PMT