Palmeiras anuncia contratação de meia-atacante Rômulo até 2028

O Palmeiras anunciou, nesta terça-feira (20), a contratação do meia-atacante Rômulo, 22, que assinou contrato até 2028. O jogado foi destaque do Grêmio Novorizontino e entrou na mira do Palmeiras por conta de sua versatilidade.

O técnico Abel Ferreira, aliás, já havia antecipado a concretização do negócio em uma entrevista coletiva. O Palestra irá desembolsar cerca de R$ 6 milhões por 70% dos direitos econômicos.

Rômulo chega para seu uma peça de reposição de Raphael Veiga que, segundo ele, é uma de suas inspirações em campo.

Fonte: D24am.