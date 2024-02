Mocidade Independente de Aparecida é tricampeã do Carnaval de Manaus de 2024

A Mocidade Independente de Aparecida é tricampeã do Carnaval de Manaus 2024, com 269,1 pontos, após apuração realizada no Centro de Convenções Gilberto Mestrinho (Sambódromo), nesta segunda-feira (5).

A Reino Unido da Liberdade conquistou o segundo lugar, com 267,2 pontos. Já o terceiro lugar foi ocupado por três agremiações, uma vez que houve empate tríplice. Andança de Ciganos, Unidos do Alvorada e A Grande Família ficaram na terceira posição, com 265,8 pontos.

A escola entrou na avenida com o enredo “O Madeira é testemunha. A floresta, o berço, luta, suor e união para a eternidade. Aparecida vem mostrar a saga da família Cidade”. A agremiação narrou a história de uma das famílias formadoras da escola de samba.

Com o intuito de vender produtos aos ribeirinhos que não tinham acesso ao comércio, o casal, de origem manicoreense, atravessou o rio Madeira até a capital do Amazonas fazendo comércio.

Essa é a primeira vez que a verde e branca conta a história de uma família inteira que foi importante para a formação da escola. Formada por 230 ritmistas, a Aparecida soma 43 anos de trajetória e se destaca com a bateria da Universidade do Ritmo, no comando de Mestre Lucas.

