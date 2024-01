Mãe e filho indígenas são encontrados mortos em área de mata no interior do Amazonas

Mãe e filho indígenas foram encontrados mortos em uma área de mata próximo as aldeias Tikuna de Porto Cordeirinho e Filadélfia, em Benjamin Constant, no ultimo domingo (28). A mulher estava com marcas de tiros no corpo e criança com o pescoço degolado.

A filha mais velha da vítima, de sete anos, foi encontrada perdida na mata, com um ferimento no pescoço e muito debilitada. Ela foi levada ao hospital da cidade para receber atendimento e fazer exame para saber se havia sofrido algum tipo de abuso.

A garota, que fala espanhol, informou que vivia com a mãe e o irmão de quatro anos em uma casa perto da roça e eles estavam desaparecidos.

Foi montando um grupo de buscas, na tarde de domingo, para tentar encontrá-los. Depois de caminhar cerca de duas horas, a equipe chegou até a casa, mas não havia ninguém.

Na manhã desta segunda-feira moradores da região avisaram que tinham encontrado o corpo da mulher coberto por folhas de bananeira, com perfurações, possivelmente provocadas por tiro de espingarda.

O filho foi encontrado em um outro local com o pescoço degolado.

A Policia Civil, com o apoio da Polícia Militar e Secretaria de Securança Pública de Benjamin Constant, continua a investigação para tentar encontrar o suspeito de cometer o crime.

*Com informações de Roney Elias, da Rede Amazônica