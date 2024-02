Falar de Tabatinga é destacar essa grande personalidade chamada, Luiz Ataíde, mais conhecido com Lulu

Em comemoração aos 41 anos de Tabatinga, o Portal Tabatinga conversou com um dos maiores historiadores da nossa região, Luiz Ataíde, mais conhecido como Lulu.

Muita gente não sabe, mas o seu Lulu faz parte da história de Tabatinga, foi um dos primeiros vereadores do município, época em que os mesmo se quer, eram remunerados.

Lulu foi um político aguerrido e que lutou muito para que o município de Tabatinga tivesse progresso.

Em um bate papo gostoso com o sr. Lulu, perguntei sobre a história de Tabatinga, ele com seu jeito tranquilo inicia falando que há 41 anos atrás, Tabatinga foi desmembrada do município de Benjamin Constant, numa época muito difícil onde o Brasil vivia no regime militar.

Ele explica que naquela época, Tabatinga não podia ser enquadrada como município, devido a uma Lei Federal que considerava Tabatinga como área de Segurança Nacional.

Lulu destaca que Jose Lindoso era o governador do Amazonas, um homem de fibra que passou por cima das Leis e criou em 1981 o município, que na época, já possuía 12 mil habitantes e necessitava de uma melhor estrutura em todos os sentidos, e que Benjamin Constant com os escassos recursos financeiros, não podia assumir a total reponsabilidade com uma cidade que crescia diariamente. Ele conta que o município só foi instalado oficialmente em 1 de fevereiro de 1983.

Lulu relata que na época da ditadura militar havia muitas perseguições e quase ninguém queria ser vereador, e que ele foi um dos primeiros vereadores do município e que por sua articulação política para que Tabatinga se tornasse município, foi preso por 10 dias a mando do Coronel da época.

É emocionante ouvir tantos relatos de alguém que vivenciou cada conquista desse município. Também em nossa conversa, ele destaca algumas pessoas que foram importantes para o aprendizado escolar dos moradores e que as 3 primeiras professoras de Tabatinga, foram: Esmeralda, Catarina e Erecilda e que a professora Esmeralda mais tarde, foi vice-prefeita do município juntamente com o prefeito Oscar Gomes.

O senhor Lulu tem uma vasta e rica obra literária, são 3 livros publicados: Crônicas Fronteiriças, Tabatinga sua história no contexto do Alto Solimões da região trifronteriça, obra que levou 5 anos de pesquisas, inclusive pesquisas feitas no Peru, para a narração dos fatos históricos da nossa região e o terceiro é Leticia, a mulher com nome de cidade, a cidade com nome de mulher, linda obra que relata a história da cidade de Letícia.

Luiz Ataíde possui um verdadeiro tesouro histórico sobre a região do Alto Solimões e tríplice fronteira que precisa ser valorizado, e difundido em todas as escolas do Alto Solimões, para que todos tenham acesso ao conhecimento e história de Tabatinga e demais municípios.

Perguntei onde podemos adquirir a sua obra literária, ele explica que no momento, conta com apenas um exemplar de cada obra, já que não tem condições financeiras nem apoio para a impressão de mais exemplares.

Lulu finaliza parabenizando o município de Tabatinga, e deseja que Tabatinga e o Alto Solimões se desenvolvam paulatinamente para o bem-estar da população.

Silvana Castelo Branco /Produtora do Portal Tabatinga