Conheça uma das feirantes mais antigas do município de Tabatinga

Em comemoração aos 41 anos de Emancipação Política de Tabatinga, vamos contar a história do município por meio de alguns ilustres moradores.

Hoje vamos conhecer umas das feirantes mais antiga de Tabatinga, ela se chama Francisca Amorim Fabá é feirante há 35 anos.

Francisca destaca que chegou em Tabatinga aos 12 anos de idade e relembra que o município só tinha uma rua conhecida como Dídimo. Ela explica que naquela época o comercio era precário, por isso, as pessoas compravam em Leticia ou em Benjamin Constant.

Ela relembra que os brasileiros precisavam fazer fila para comprar em Letícia e que os produtos da sexta básica eram regrados para a compra, era permitido comprar apenas um quilo ou no máximo dois por produto.

Dona Francisca também afirma que a professora Esmeralda, foi uma das primeiras professoras do município e que as aulas era a luz de vela.

Ela também lembra que a rua Marechal Mallet é uma das mais antigas da cidade e que os turcos colaboraram muito para o seu desenvolvimento.

Francisca conta, que o mercado municipal era de madeira, quando ela iniciou o seu trabalho como feirante há 35 anos atrás e que a feira inicialmente era no porto onde as pessoas colocavam banquinhas para vender seus produtos e que na gestão do primeiro prefeito eleito do município Oscar, ele transladou todos os feirantes para o mercado municipal, mas ela relata que foi difícil se adaptar já que as pessoas estavam acostumadas a comprar no porto nas banquinhas.

Hoje ela agradece a Deus por ter criados todos os filhos hoje formados, trabalhando como feirante no Mercado Municipal vendendo as mais variadas sementes de frutas e verduras, óleo de copaíba, de andiroba, sangue de grado entre outros.

Ela finaliza deixando uma mensagem de feliz aniversário a Tabatinga e pede a Deus que abençoe grandemente a todos os moradores do município.