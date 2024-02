Carnaboi 2024 traz mais de 30 artistas do Caprichoso e Garantido em dois dias de festa; veja atrações

Com uma programação gratuita, o Carnaboi 2024 será realizado nos dias 9 e 10 de fevereiro, no pavilhão do Centro de Convenções Studio 5, avenida Rodrigo Otávio, Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus.

Nesta edição, o centro de convenções irá se transformar em uma grande arena, por onde vão se apresentar mais de 30 artistas dos bois Caprichoso e Garantido, cumprindo uma maratona de sete horas de toadas por dia.

Para aquecer os torcedores dos bois, os Esquentas do Carnaboi serão realizados nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro, na plenária do Studio 5.

Esquentas do Carnaboi

Acontecem de 5 a 7 de fevereiro, na plenária do Studio 5, com shows de artistas dos bois se revezando no palco, das 19h às 23h30.

Dia 9

Os shows do Carnaboi, no pavilhão do centro de convenções, vão das 19h à 1h50.

Na primeira noite sobem ao palco:

Sebastião Júnior,

Edilson Santana,

Márcia Siqueira,

Tony Medeiros,

Carlinhos do Boi.

Patrick Araujo,

Junior Paulain,

Arlindo Neto,

Canto da Mata,

Mara Lima.

Dia 10

As apresentações acontecem das 19h à 2h25.

As atrações mais aguardadas são:

Batucada Garantido,

David Assayag,

Israel Paulain,

Leonardo Castelo,

PA Chaves,

Carlos Batata,

Marujada de Guerra,

Prince do Boi;

Edmundo Oran,

Fabiano Neves,

Klinger Jr,

Paulinho Viana.

Fonte: G1 Amazonas