Alunos de Letícia têm recepção calorosa na volta as aulas

O retorno das aulas em Letícia-Colombia, contou com a recepção a equipe do prefeito Elquin Uni e do Governador Oscar Guerrero dando as boas-vindas aos alunos e professores da rede pública de ensino da cidade.

Cada escola contou com a presença de uma equipe que se posicionava na entrada da escola recebendo os alunos com doces balões cartazes e muita alegria.

As boas vindas também contavam com orações, cantos, danças, atividades recreativas e apresentações culturais.

Sem dúvida um momento especial e único para os profissionais da educação e estudantes nesse retorno da jornada escolar.

Parabéns ao prefeito Elquin Uni e sua equipe de governo por brindar aos jovens leticianos um sentimento de dia melhores, valorizando esse momento importante na vida escolar de cada um, fortalecendo a educação.