Aconteceu na manhã desta quinta-feira (01/02), a cerimônia de inauguração da quadra poliesportiva coberta Levir Mafra Nascimento no Bairro Comunicações.

Estiveram presentes no evento juntamente com o prefeito Saul Bemerguy, o Vice-Prefeito Plínio Cruz, o Deputado Federal Átila Lins, o ex-Deputado Belão, secretários, vereadores, autoridades e moradores prestigiando a entrega de mais um espaço para a prática esportiva no município.

Fonte: Secom PMT