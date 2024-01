41° Aniversário de Tabatinga será comemorado com solenidades, inaugurações e muitas atividades esportivas

Em comemoração ao 41º aniversário de Tabatinga, a Prefeitura de Tabatinga está com uma programação especial para o dia 1º de fevereiro. Confira:

07h- Tradicional hasteamento dos pavilhões com a presença da população,,autoridades civis, militares e eclesiásticas. A solenidade será realizada em frente a prefeitura, Avenida da Amizade.

08h- Início da Corrida Pedestre e Ciclismo em frente a prefeitura.

16h – Inauguração da quadra poliesportiva do Bairro Comunicações e entrega da academia e piscina do Centro do Idoso.

17h- Apresentação de Fanfarra (Festival de Bandas Marciais) e entrega da medalha Ruy Araújo ao Prefeito Saul no Centro Cultural.

20h – Finais dos Jogos Interbairros e entrega de premiações no ginásio GM3.

Parabéns Tabatinga! 41 Anos de Emancipação Política da Princesinha do Alto Solimões.

Fonte: Secom PMT