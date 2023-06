Tabatinga participa do 1º encontro do G9+1 que visa melhorias para o Alto Solimões

A delegação de Tabatinga participou do Encontro Ampliados dos Municípios do Alto Solimões/Amazonas – G9+1 e 5° FORDIMES, em Santo Antônio do Içá.

O Prefeito Saul junto com sua comitiva e demais autoridades da aérea da educação de Tabatinga, estiveram presentes neste evento tão importante para o desenvolvimento do município.

Durante o encontro foram debatidas questões voltadas para o Alto Solimões nas áreas: educação, saúde, segurança pública, economia, sustentabilidade, povos tradicionais, diversidade sociocultural e territoriedade.

O 5° Fórum de Dirigentes Municipais de Educação do Alto Solimões/Amazonas – FORDIMES/AS-AM, onde teve como tema: Regime de Colaboração, Financiamento e Planejamento: Caminhos para o desenvolvimento da Educação do Alto Solimões-AM.

O G-9+1 é formado pelos Gestores dos Municípios do Alto Solimões: Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Fonte Boa, Juruá, Jutaí, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tabatinga e Tonantins.

Fonte: Secom PMT