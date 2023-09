Tabatinga entra em situação de emergência

Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus) decretou estado de emergência nesta quarta-feira (27), por conta da severa estiagem deste ano. A informação foi divulgada pela Defesa Civil do Amazonas, que divulgou o relatório mais recente sobre a situação dos municípios.

Conforme o relatório, outros 15 municípios já estão em estado de emergência. Sendo eles: Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Amaturá, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tonantins, Envira, Itamarati, Eirunepé, Ipixuna, Tefé, Coari, Jutaí, Maraã e Uarini.

De acordo com a Defesa Civil, mais de 111 mil pessoas estão sendo afetadas pela seca no estado, sendo a cidade de São Paulo de Olivença a mais afetada. No município, são 23.932 pessoas atingidas pela vazante, o que representa quase 6 mil famílias.

Até o momento, apenas dois dos 62 municípios do estado permanecem em situação de normalidade: Presidente Figueiredo e Apuí.

A previsão é de que, devido a influência do fenômeno climático El Niño que inibe a formação de nuvens de chuva, a estiagem de 2023 deve ser prolongada e mais intensa, se comparada aos anos anteriores.

Para minimizar os impactos, o Governo do Amazonas anunciou diversas ações, orçadas em R$ 100 milhões. Entre as medidas anunciadas estão o apoio às famílias afetadas com o envio de ajuda humanitária, distribuição de kits de higiene pessoal, hipoclorito de sódio, além de renegociação de dívidas e fomento aos produtores rurais.

Até o momento, 16 municípios decretaram situação de emergência; 39 estão em alerta; e 5 em estado de atenção. Confira a situação dos municípios:

Municípios em Atenção: Lábrea, Canutama, São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos.

Municípios em emergência: Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Amaturá, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tonantins, Tabatinga, Envira, Itamarati, Eirunepé, Ipixuna, Tefé, Coari, Jutaí e Uarini.

Municípios em Alerta: Anamã, Anori, Caapiranga, Careiro, Careiro da Várzea, Codajás, Iranduba, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Novo Airão, Boca do Acre, Pauini, Tapuauá, Beruri, Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Nova Olinda do Norte, Borba, Guajará, Carauari, Juruá, Alvarães, Fonte Boa, Japurá, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Nhamundá, Urucará, São Sebastião do Uatumã, Parintins, Maués, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Silves, Itapiranga, Urucurituba e Autazes.

Fonte: https://todahora.com/seca-no-am-tabatinga-entra-em-situacao-de-emergencia/

foto: Antônio Caldas