Seleção brasileira de futebol feminina foi eliminada da Copa do Mundo

A seleção brasileira de futebol feminina foi eliminada nesta quarta-feira, 02/08, da Copa do Mundo de Futebol feminino que esta acontecendo na Austrália e Nova Zelândia, evento que conta com a participação de 32 países.

A seleção brasileira venceu a selação do Panama em sua extreia por 4 a 0, em seguida perdeu para as francesas por 2 a 1 e nesta quarta, empatou em 0 a 0 com a seleção da Jamaica e com esse resultado a eliminação.

A nossa querida atleta Marta joga a sua última copa e se despede da competição. A Colômbia segue na competição e enfrenta a seleção de Marrocos as 6h da manhã horário de Brasília . O Brasil é um dos países candidato a sediar a próxima copa do mundo de futebol feminino em 2027, vamos torcer!