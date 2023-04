Secretaria de Cultura e Turismo de Tabatinga anuncia concurso Miss Tabatinga 2023

A Prefeitura Municipal de Tabatinga através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo anunciou que o concurso ‘Miss Tabatinga 2023’ já está com inscrições abertas e seguirá até o dia 15 de abril.

Para se candidatar, basta comparecer à sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h; e aos sábados, de 8h às 12h.

O evento acontecerá em duas etapas:

Pré-seletiva: no dia 18/04, às 15h, na Escola Municipal Gilberto Mestrinho.

Concurso: marcado para o dia 29/04, às 19h, no Centro Cultural (Onçodromo).

O Miss Tabatinga é um concurso de beleza que escolherá a nova representante do município com idade entre 17 a 25 anos, que possuir atributos com beleza, simpatia, postura entre outros requisitos. O evento premiará as 3 melhores colocadas, culminando com a tão sonhada Coroa e Faixa de Miss Tabatinga 2023. Além disso, a nova Miss Tabatinga passa a ser assessorada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, devendo atuar na divulgação dos eventos da nossa cidade e representar o município em concursos de beleza como o tradicional Festival da Confraternidade que acontece todo ano na cidade de Letícia.

Em 2022, Maria Mercedes Oliveira foi a vencedora do Miss Tabatinga, onde representou o Brasil no Festival da Confraternidade Amazônica na cidade de Letícia.

Fonte: Secom PMT