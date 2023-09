Paróquia Santos Anjos Tabatinga anuncia realização do Novenario e Arraial dos padroeiros São Miguel, Rafael e Gabriel

O Pároco de Tabatinga, padre Valdemir Ribeiro, anunciou a realização dos Festejos dos Padroeiros da cidade de Tabatinga, Santos Anjos Miguel, Rafael e Gabriel.

O novenário começa dia 20 de setembro as 19h, com a reza do terço e logo após a Santa Missa.

Dia 29 de setembro, a procissão saindo da igreja de São José até a igreja matriz, a partir das 17 horas. Logo após o animado arraial com comidas típicas, atrações culturais e musicais.

Nos días 30 de setembro e 01 de outubro, a Paróquia realiza um Super Bingão com 19 prêmios, entre eles: 01 moto, 01 boi, 01 geladeira, fogão, televisores e mais.

Adquira já sua cartela na igreja do seu bairro ou na secretaria paroquial da Igreja Matriz. Apenas R$10,00 com 19 Super Prêmios!

Paróquia Santos Anjos Tabatinga/PASCOM