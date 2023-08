Nicolas Neves continua na direção do IFAM por mais 4 anos

Nesta quarta-feira, 02/08, foi realizada a cerimônia de posse do diretor do Instituto Federal Amazonas-IFAM CAMPUS TABATINGA. Nicolas Neves foi reeleito e continua no comando da instituição por mais quatro anos.

Esteve presente na cerimônia de posse, Jaime Cavalcante Alves, Reitor do Instituto Federal do Estado do Amazonas, o prefeito Saul Bemeguy e demais autoridades local. O diretor Nicolas Neves destaca que seu objetivo é continuar consolidando o IFAM – Campus Tabatinga como polo referência em educação, pesquisa e inovação na região do Alto Solimões.

Portal Tabatinga