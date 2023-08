Marcha Para Jesus foi um sucesso!

Aconteceu no último sábado (26/08), a 4° Edição da Marcha para Jesus 2023, no Centro Cultural de Tabatinga.

A Marcha para Jesus é um evento religioso que reúne milhares de fies, este ano teve como tema: “Todos os povos louvem a Deus.”

O evento realizado pela OMEAM, com o apoio da Prefeitura de Tabatinga, contou com a atração internacional do cantor gospel Andrés Varguez e a atração nacional com os pastores André e Felipe.

O Prefeito Saul Bemerguy, que participou do evento, agradeceu a todos que colaboraram, a todas as igrejas, pastores, participantes. “Foi uma festa maravilhosa, graças a Deus tudo correu bem, próximo ano tem mais”.

Fonte: Secom PMT