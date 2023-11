ESTA ACONTECENDO MUTIRÃO DE CIRURGIAS EM TABATINGA!

Deu início nesta segunda feira, dia 6 de novembro, o mutirão de cirurgia em Tabatinga.

As cirurgias estão sendo realizadas no Hospital de Guarnição de Tabatinga (HGUT) até sexta feira dia 10 de novembro.

A previsão é atender em média 87 pessoas com cirurgias variadas de Hérnia, vesícula, entre outras.

O agendamento é feito por meio de uma busca ativa na área de cada UBS, em seguida é realizado o processo de triagem com os cirurgiões para avaliação de quais cirurgias poderão ser realizadas no município.