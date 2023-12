É amanhã o dia D de vacinação contra a influenza

Neste sábado dia 2 de dezembro, será realizado o dia D de vacinação contra a Influenza, em todos os postos de saúde do município, nos seguintes horários: pela manha de 8h as 12h e pela tarde de 14h as 16h.

É necessário levar documento com foto e caderneta de vacinação.

os grupos prioritários são: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, indígenas, professores, pessoas com deficiências crônicas não transmissíveis, pessoas com deficiência, força armadas de segurança e salvamento, trabalhadores do transporte coletivo e portuários.

Fonte: SECOMPMT