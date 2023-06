Conheça o maior hotel de selva da região: BioHotel Arara River 

O BioHotel Arara River que foi inaugurado em agosto de 2022, é um destino privilegiado, localizado no coração da Amazônia colombiana, a apenas 35 minutos fluviais da cidade de Leticia, onde opera o aeroporto Alfredo Vásquez Cobo e a 1 hora do município de Puerto Nariño, declarado manjedoura natural de Colômbia.

Pela sua riqueza natural, cultura e biodiversidade; e por estar localizada em plena selva amazônica, oferece aos visitantes uma riqueza incomparável de paisagens biodiversas, com grandes atrativos para o turismo de natureza e aventura.

A atmosfera do BioHotel Rio Arara se reflete em cada quarto decorado com um design moderno inspirado na Amazônia. Equipado com todas as comodidades e uma vasta gama de serviços exclusivos.

Outro grande diferencial do hotel é sua exclusiva gastronomia com pratos da culinária amazônica onde os hóspedes desfrutam de uma experiência única de sabor e aroma através dos pratos criados pelos melhores chefes da região.

Plano Pernoite:

Um dos planos mais buscados pelos brasileiros que moram em Tabatinga e região, é sem dúvida o plano pernoite do Biohotel Arara.

Inclui:

• Transporte fluvial (ida e volta saindo do porto de Letícia-Co);

• Bar – Coquetel de boas-vindas;

• Café da manhã, almoço e jantar especial;

• Passeio turístico;

• Acesso a piscina;

• Quarto com cama king;

• Casa da árvore (quando disponível)

• Seguro hoteleiro.

Para quem deseja passar apenas um dia de lazer no hotel de selva Arara, existe também o pacote para ir e voltar no mesmo dia.

Como posso fazer minha reserva?

Com um site incrivelmente moderno e de fácil navegação (configuração automática do idioma) você pode ter acesso aos serviços do hotel como hospedagem, passeios, pacotes turísticos e uma infinidade de opções de lazer que tornará sua estadia inesquecível.

Acesse: https://biohotelarara.com.co/

Agência física: Para você que mora na tríplice fronteira (Brasil, Colombia e Peru), existe também a opção de visitar a agência física no centro de Letícia (ao lado da casa de câmbio El Opita), onde obterá informações de forma personalizada dos pacotes turísticos para o BioHotel Arara.

Endereço: Carrera 11 #7-94 centro, Letícia – Amazonas

Contato via whatsapp:

+57 320 8279730

E-mail

[email protected]

Redes Sociais:

Facebook: BioHotel Arara

Instagram: @biohotelararariver