Câmara dos Deputados debate questões da prova do Enem 2023

A repercussão das questões do primeiro dia de provas do Enem 2023 levou o debate sobre os conteúdos abordadas no exame à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados.

Nesta quarta-feira (8), Manuel Palácios, presidente do Inep, órgão responsável pelo Enem, defendeu durante a sessão o caráter técnico da seleção e as habilidades esperadas por parte dos estudantes.

Palácios explicou que os itens das provas são elaborados por professores da educação básica e do ensino superior selecionados por chamada pública. E que a maior parte das questões do primeiro dia de provas do Enem 2023 foram elaborados em 2021.

Deputados da oposição, no entanto, afirmam que as provas tiveram viés ideológico que afrontam setores como o agronegócio, como defendeu a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo.

O presidente da Comissão de Educação, Moises Rodrigues, do União do Ceará, informou que o ministro da Educação, Camilo Santana, comparecerá a audiência pública conjunta com as comissões de Fiscalização e Agricultura, no próximo dia 22, para também debater o Enem.

Fonte: Radio Agência