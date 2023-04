Arrocha TBT: Gildean Marques dia 15 de abril em Tabatinga

Tabatinga irá receber no dia 15 de abril na casa de show Beer House, a atração nacional Gildean Marques! O cantor natural de Santa Inês – MA, vêm se destacando na carreira musical dentro de um dos estilos mais tocados no Brasil, o Arrocha.

Com um repertório que caiu no gosto popular, o cantor irá se apresentar em mais de 12 municípios do Amazonas neste mês de abril, incluindo Tabatinga no dia 15/04. A música ‘Te Esperarei’ está entre as mais tocadas nas plataformas digitais.

Venda de Ingressos: Pit Stop (Avenida da Amizade).

Pista: 1° Lote: R$ 50,00 / VIP: 100,00 / Mesa: R$ 400,00

Mais Informações: 92 99532-9690 / 97 99179-9231

Realização: Mara Bemerguy, PitStop e JL Produções.