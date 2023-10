Aplicação das provas da UEA inicia neste domingo

As provas de Acompanhamento I, II e III do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) serão realizadas neste domingo (22). Os portões abrirão às 12h, com fechamento às 12h50. O certame inicia às 13h (horário de Manaus).

Os candidatos devem ficar atentos quanto aos documentos originais aceitos e a serem levados nos dias das provas: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, Secretarias de Segurança Pública, Institutos de Identificação, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, Carteira de Identificação para Pessoa com Deficiência (CIPD); identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros; carteira de Registro Nacional Migratório.

Também serão aceitos os documentos digitais e-Título, a CNH digital e o RG digital, todos em aplicativos oficiais. Lembrando que, no momento da apresentação, deverá abrir o aplicativo e fazer todo caminho até a visualização do documento, salientando que o uso de dados de internet para uso dos aplicativos é de responsabilidade do candidato.

Vestibular

Na segunda-feira (23), serão aplicadas as provas de Conhecimentos Gerais para os candidatos do Vestibular e, na terça-feira (24), ocorrem as provas de Conhecimentos Específicos e Redação, também para os candidatos do Vestibular. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 12h50 (horário de Manaus).

Mudança de local de prova

Os candidatos do Vestibular que realizariam as provas na Escola Estadual Vicente Telles, agora farão as provas na Escola Estadual Sólon de Lucena, localizada na avenida Constantino Nery, s/n, São Geraldo, CEP: 69010-160.

O novo endereço poderá ser verificado, acessando o portal da UEA (www.uea.edu.br). Selecione a aba “Vestibular”, clique no “Local de Prova“ e digite o número do CPF.

Locais de prova

Para os demais candidatos, os Cartões de Convocação para aqueles que farão as provas do Vestibular 2023, acesso 2024, e SIS podem ser acessados pelo portal da UEA (www.uea.edu.br). Basta selecionar a aba “Vestibular” ou “SIS”, clicar em Local de Prova e inserir o número do CPF ou endereço de e-mail.

Caso o candidato não localize o cartão de convocação ou identifique algum dado incorreto, deverá entrar em contato com a Fundação Vunesp pelo site www.vunesp.com.br, na área do Candidato, ou entrar em contato pelo telefone (11) 3874-6300, das 8h às 18h, de segunda a sábado, exceto feriados (horário de Brasília). A Comissão Geral de Concursos da UEA também pode auxiliar por meio do telefone (92) 99502-5076 e do e-mail [email protected], das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Vagas

No total, são disponibilizadas 5.686 vagas, sendo 3.429 para o Vestibular (1.155 capital e 2.274 interior) e 2.257 vagas para o SIS (770 capital e 1.487 interior). Além disso, a UEA oferta 1.142 vagas para PcDs e 344 vagas para indígenas.

Resultado

A lista dos candidatos aprovados no Vestibular 2023, acesso 2024, e SIS, tem previsão de ser divulgada no dia 7 de dezembro de 2023. O edital de matrícula também será disponibilizado nesta data.