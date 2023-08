4° Festival Folclórico da UEA acontece nesta sexta-feira, 04

A Universidade Estadual do Amazonas Campus Tabatinga, realiza dia 4 de agosto, o 4° Festival Folclórico.

O arraial terá início às 18h nas dependências da Instituição e contará com apresentações de danças folclóricas, quadrilhas juninas, muita comida típica e o tradicional bingo com prêmios que variam de 500 a 2 mil reais. Você pode adquirir a cartela com os alunos no valor de 10 reais.

O evento é realizado pelos alunos, funcionários, professores, coordenadores de cursos e coordenação de Qualidade e a Gestão.

Por Portal Tabatinga