1ª Corrida Tiradentes acontece no feriado de 21 de abril em Tabatinga

8° Batalhão de Polícia Militar de Tabatinga, promoverá no feriado do dia 21 de abril, a 1ª Corrida Tiradentes

A Polícia Militar de e Tabatinga, realizará nesta sexta-feira, 21/04, a sua primeira Corrida Tiradentes.

Premiação – masculino livre e feminino livre:

1° lugar 1.000,00, 2° lugar 500,00 e 3° lugar 300,00

Premiação – Infantil masculino e feminino:

1° lugar 300,00, 2° lugar 200,00 e 3° lugar 100,00.

O percurso para categoria infantil será de 300m e para categoria livre 5km.

A corrida irá acontecer no dia 21/04, às 6h da manhã, com saída do Batalhão, com percurso pela Avenida da Amizade. Prestigie!

Fonte: Ascom 8°BPM