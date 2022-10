Deputado João Luiz destaca que Prosamim+ da Sharp e Manaus 2000 vai beneficiar mais de 60 mil moradores

O deputado estadual João Luiz (Republicanos) destacou que a assinatura do contrato do Governo do Amazonas com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para construção do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+), que vai da Comunidade da Sharp, no bairro Armando Mendes, na Zona Leste, até a Manaus 2000, no bairro Japiim, Zona Sul vai beneficiar mais de 60 mil pessoas das duas regiões.

Em setembro do ano passado, João Luiz contribuiu na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) para a aprovação da Mensagem Governamental nº 93/2021, que beneficia os moradores com o Prosamim+.

“Estivemos na Sharp e vimos a história de cada pessoa que mora naquela localidade. Durante muitos anos a comunidade sofreu com a cheia, alagamento e dentre outras perdas. Isso significa que muitas famílias serão beneficiadas com o programa do Governo do Amazonas”, disse o deputado João Luiz.

Visita

No ano passado, o deputado João Luiz, o coordenador executivo da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), engenheiro Marcellus Campêlo e moradores da Sharp se reuniram para falar sobre o projeto que o governo pretende levar para a comunidade da Sharp, na Zona Leste.

FOTOS: MAURO SMITH