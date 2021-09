Tabatinga retorna com vacinação de adolescentes.

A Prefeitura de Tabatinga, por meio da Secretaria de Saúde, informa que, em atendimento à recomendação da resolução 208/CIB do dia 17 de setembro de 2021, sobre a imunização do público alvo de 12 a 17 anos com ou sem comorbidades contra a Covid-19, está retomando a vacinação deste píblico a partir desta segunda-feira, 20, nos três pontos de vacinação: Maçonaria, UEA e quadra da Escola Estadual Raimundo Carvalho, no horário de 08h30 às 16h.

Secretaria Municipal de Saúde, responsável pela operacionalizaçõa da vacinação contra Covid-19 em Tabatinga, reitera seu compromisso com a transparência e segurança à população tabatinguense, orientando-se pelas recomendações técnicas e científicas disponíveis em cada etapa da campanha.

Fonte e foto: Secom PMT