Secretário Estadual de Saúde, Anoar Samad, visita Tabatinga

O prefeito interino de Tabatinga, Plínio Cruz, recebeu, no último sábado (7), o secretário Estadual de Saúde do Amazonas (SES-AM), Anoar Samad, para tratar de ações de combate à Covid-19 na fronteira, desenvolvidas pela Prefeitura do Município com apoio da SES-AM e Ministério da Saúde, e para apresentar o planejamento de ações do município.

O prefeito comemorou a entrega de equipamentos e insumos para a ampliação do diagnóstico no Laboratório de Fronteira (Lafron) que, pela primeira vez, vai realizar testagem de RT-PCR in loco.

“Quero agradecer ao secretário Anoar Samad por essa preocupação com a tríplice-fronteira. Bom ressaltarmos que, apesar do alerta de surto em Islândia, no Peru, a pandemia segue controlada no lado brasileiro. O número de casos reduziu e não há internações ou óbitos por Covid-19”, disse Plínio Cruz.







Durante o encontro, o secretário Anoar Samad visitou as instalações de laboratórios, conferiu as demandas de saúde do município, apresentadas pelo prefeito interino, e também visitou a barreira sanitária, que é coordenada pela Prefeitura Municipal para controle da entrada e saída dos peruanos na cidade, onde também estão sendo realizados testes de Covid-19.

Anoar disse que pretende voltar a Tabatinga em 15 dias para coordenar uma ação de vacinação com busca ativa de casa em casa para vacinar o máximo de pessoas possíveis. “Com essas medidas de combate e prevenção, as barreiras que criamos e estratégias de vacinação, vamos manter nossa população protegida de novas variantes e longe de uma nova onda de casos”, finalizou o prefeito interino Plínio Cruz.

Fonte: Secom PMT