Aulas podem ser impulsionadas com temas ligados aos Jogos Olímpicos

A temática pode ser usada, por exemplo, nas aulas de Educação Física para motivar os estudantes na prática esportiva e trabalhar valores.

A realização dos Jogos Olímpicos pode ser explorada nas aulas de Educação Física para motivar os alunos na prática de esportes. E também ser trabalhada de forma interdisciplinar abordando temas relacionados ao esporte como saúde, dedicação e até ensinar geografia.

A Educação Física no ano das Olimpíadas foi o tema de discussão de um webinário realizado no dia 22 de julho numa parceria entre o Ministério da Educação e o Programa Impulsiona.

A ex-ginasta Luísa Parente participou de duas edições das Olimpíadas, em Seul 88 e Barcelona 92, e afirmou que o esporte olímpico é como uma filosofia de vida com valores que podem ser trazidos para a sala de aula.

“O esporte olímpico e paralímpico são a elite do esporte em nível de performance, de desempenho, o esporte, além disso, emociona, é saúde, é educação. Por meio de valores, ele inspira, entretém. O fenômeno sócio esportivo serve de conteúdo disciplinar para tudo, tudo por ser trazido para a aula de educação física transformado em atividade e com isso a motivação aumenta”, disse Luísa Parente.

Sugestões para aulas

A ex-ginasta sugeriu formas de utilizar os símbolos olímpicos e trajetórias dos atletas nas aulas. Uma delas seria usar em atividades esportivas aros olímpicos com as cores dos cinco continentes e assim trabalhar conhecimentos de geografia. Da mesma forma, usar réplicas da tocha olímpica em atividades. Uma outra dica é convidar atletas para abrir jogos escolares e relatarem sua trajetória no esporte.

Professor de educação física há mais de 10 anos em escolas de Porto Alegre (RS), Gabriel Schiller afirmou que o longo intervalo entre a realização dos Jogos Olímpicos torna a data ainda mais especial para ser explorada nas aulas. “É um ano especial para o esporte e para tudo que o envolve e isso acontece apenas de quatro em quatro anos. E é muito importante conseguir aproximar também as outras disciplinas”, disse.

Gabriel Schiller relatou que na escola onde leciona, todos os componentes curriculares vão levar para as aulas conteúdo das Olimpíadas. “As bandeiras, se consegue colocar como geografia, a história e mitologia da Grécia antiga entra na disciplina de história. Em artes entram as mascotes que podem ser trabalhados até na educação infantil”, detalhou.

Parceria

A parceria entre o Ministério da Educação e o Programa Impulsiona, do Instituto Península, oferece formação para professores e coordenadores pedagógicos que tenham interesse em usar o esporte com ferramenta educacional no desenvolvimento integral dos alunos, trabalhando competências com crianças e jovens por meio dos valores do esporte.

Jogos Olímpicos

Os Jogos Olímpicos 2021 começaram nesta sexta-feira (23), em Tóquio, no Japão, e vão até o dia 8 de agosto. Os Jogos Paralímpicos serão realizados entre 24 de agosto e 5 de setembro.

Fonte: https://www.gov.br/pt-br/noticias/educacao-e-pesquisa/2021/07/aulas-podem-ser-impulsionadas-com-temas-ligados-aos-jogos-olimpicos