Futebol: confira resultados dos jogos dos estaduais

E vamos falar dos principais resultados estaduais pelo Brasil. Campeonato Baiano, o Vitória venceu o Bahia, no Barradão, em Salvador, por 3 a 2. Campeonato Carioca, Taça Guanabara, o Vasco da Gama goleou o Botafogo, no Nilton Santos, por 4 a 2. No Campeonato Gaúcho, o Internacional venceu Novo Hamburgo por 3 a 1. Campeonato Mineiro, América e Vila Nova ficaram no 0 a 0. Já o Cruzeiro foi até Governador Valadares e venceu o Democrata por 3 a 1. No Paranaense, Coritiba e Athletico Paranaense ficaram no 1 a 1. No Campeonato Paulista, o Santos perdeu em casa para o Novorizontino por 2 a 1. Palmeiras e Corinthians fizeram um jogo emocionante e a partida ficou em 2 a 2.

Supercopa do Brasil feminina, o Corinthians venceu o Cruzeiro por 1 a 0. E ficou com o título da competição em 2024.

No futebol de areia, Copa do Mundo realizada em Dubai, o Brasil precisou da prorrogação para bater o Portugal por 3 a 2 e já está classificado para as quartas de final da competição.

Fonte: Radio Agência