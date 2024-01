Flamengo anuncia oficialmente o lateral esquerdo Matías Viña

O Flamengo tem mais um reforço para a temporada de 2024. Nesta quinta-feira (25), o lateral-esquerdo Matías Viña foi anunciando oficialmente como jogador do Rubro-Negro com um contrato até dezembro de 2028.

Com 26 anos, o lateral-esquerdo custou ao Flamengo 8 milhões de euros, com bônus de mais um milhão na mesma moeda. Nascido no município uruguaio de Empalme Olmos, Viña defendeu o Nacional-URU, Palmeiras, Roma-ITA, Bornemouth-ING e Sassuolo Ita.

Assim, o atleta será o quarto uruguaio do elenco, que já conta com Arrascaeta, De La Cruz e Varela. Nesta quinta-feira (25), o lateral desembarcou nos Estados Unidos, onde o time realiza a pré-temporada, para se juntar aos novos companheiros.

Fonte: D24/AM