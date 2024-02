Boletim do esporte: seleção tropeça na estreia do pré-olímpico

Nesta segunda-feira, a seleção brasileira estreou mal no quadrangular decisivo do pré-olímpico masculino de futebol, que dá vaga para as Olimpíadas de Paris 2024.

O Brasil perdeu para o Paraguai por 1×0. A Argentina e a Venezuela empataram em 2×2.

A seleção brasileira volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar a Venezuela, jogo decisivo para o Brasil. O Brasil, Argentina e Paraguai jogam antes às 17h da tarde.

Nesta segunda-feira, 5, também tivemos o campeonato mato-grossense, jogo interrompido do domingo. O Cuiabá venceu o misto por 2×1.

Nesta terça-feira, a bola rola para a Taça Libertadores da América, começando a primeira fase da competição.

O Porto Cabedelo da Venezuela enfrenta o Defensor do Uruguai. No Campeonato Gaúcho, a bola rola para o Grêmio.

Em Novo Hamburgo, no Campeonato Pernambucano, teremos Petrolina e Santa Cruz. Mais tarde, teremos o Esporte Central.

