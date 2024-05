A loja Picardias do Amazonas está recheada de opções de presentes para o Dia das mães

O dia das mães está chegando e a loja Picardias em Letícia, está com muitas opções de presentes para esse dia especial.

Além da variedade de lindas cestas com balões doces, pelúcia, a picardias também oferece cesta de café da manhã, isso mesmo, faça a sua encomenda antecipada de cesta de café da manhã para a sua mãezinha, com um precinho que cabe no seu bolso.

A loja também oferece bolsas de cores e tamanhos variados, maquiagem, acessórios como: jogo de colares com brincos, pulseiras entre outros.

Visite a loja e confira as maravilhosas opções de presentes que só a loja Picardias tem.