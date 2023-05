Tribunal de Justiça do Amazonas ratificou o vereador Marlem Ferreira como Presidente da Câmara Municipal de Tabatinga

A Desembargadora Presidente do TJAM, Nélia Caminha Jorge, ratificou o Vereador Marlem na condição de Presidente da Câmara Municipal de Tabatinga. A decisão da magistrada é datada de 17 de maio de 2023.

O ex presidente, vereador Paulo Bardales, entrou com um recurso jurídico tentando retornar à presidência da Câmara Municipal de Tabatinga pela terceira vez consecutiva, porém a Presidente do TJAM entendeu que é ilegal e optou, com base na lei, pela permanência de Marlem Ferreira como Presidente da Casa Legislativa de Tabatinga tendo como vice, o vereador Luizão.

Marlem Riglison Silva Ferreira tem 44 anos, é vereador eleito pelo Partido Liberal (PL), funcionário público concursado da Prefeitura Municipal de Tabatinga, vereador em seu segundo mandato.

Em pronunciamento, o vereador falou que assume a presidência com o objetivo de focar na gestão e trabalho dos vereadores, e assim acabar com intrigas e desavenças internas que vem, dia-a-dia, prejudicando projetos de leis e de melhorias para a cidade de Tabatinga.

Fonte: Câmara Municipal de Tabatinga