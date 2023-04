Saul Bemerguy junto a outros prefeitos do Alto Solimões vão a Brasília para discutirem melhorias dos municípios

Prefeito Saul Bemerguy esteve em Brasília no dia 24/03, junto de outros prefeitos da região do Alto Solimões tratando de assuntos de suma importância para a melhoria das condições do município.

Um dos temas abordados, em que ele participou junto de outros oito prefeitos do Estado do Amazonas, é sobre o G9, grupo de municípios que fazem parte da mesorregião, para discutirem, em conjunto, como fortalecer ainda mais o desenvolvimento da economia, saúde, segurança pública, educação, esporte, cultura, infraestrutura e tantas outras áreas que são fundamentais para o bem-estar da população.

“Estive em Brasília para tratar também de um assunto muito importante para Tabatinga: a retomada das obras e escolas que estão paralisadas em nossa cidade e entregá-las o mais breve possível. Tive uma reunião produtiva com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, onde expus a nossa situação e pedi o apoio necessário para solucionar essa questão. Agradeço aos nossos senadores Eduardo Braga e Omar Aziz, e ao deputado federal Atila Lins e demais parlamentares” falou o prefeito Saul.

Fonte: Divulgação/Internet