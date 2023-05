Comissão Processante decide afastar Vereadores Marlem e Bruno dos cargos. Entenda o caso

Na noite da segunda-feira (22), aconteceu uma sessão extraordinária na Câmara Municipal de Tabatinga referente a denúncia que adverte o afastamento dos vereadores Bruno Moreno Nunes (PL) e Marlem Higlison do (PL).

Na sessão, foi decidido o prosseguimento do processo investigativo segundo a votação ocorrida no plenário, que teve (01) voto de arquivamento da membro da comissão, Vereadora Nagela Ticuna, alegando não estar ciente dos fatos e (02) votos para continuação da investigação, sendo do Presidente da comitiva e do relator.

O procedimento permanece ocorrendo, buscando uma resposta para a população tabatinguense sobre atos de negligências.

A sessão teve como presidente da Comissão o vereador Valdenei Rodrigues de Oliveira e como relator, o vereador Gildásio.

Por: Lucas Gomes- Grupo CM