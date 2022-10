Saullo Vianna é eleito deputado federal como mais de 125 mil votos

Com mais 99,4% das urnas apuradas, o deputado Saullo Vianna foi eleito deputado federal pelo União Brasil nas eleições deste domingo (2). O resultado foi divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

Saullo foi o candidato mais votado do União Brasil, sendo o 3º mais votado do pleito, e vai ocupar uma das oito vagas da bancada de deputados federais do Amazonas em Brasília a partir de fevereiro de 2023.

Pela primeira vez concorrendo ao cargo de deputado federal, agradeceu à confiança dos amazonenses que o elegeram.

“Estou muito feliz com o resultado. Tudo isso é fruto de um trabalho que construímos desde 2018, quando fui escolhido pelo povo para ser deputado estadual. Assumi este novo desafio de ser candidato a federal e o Amazonas abraçou novamente nossos projetos, nos elegendo para continuar nosso trabalho em Brasília. Quero poder honrar essa confiança e trazer mais desenvolvimento para nosso Amazonas”, disse.

Em sua campanha, Saullo apresentou propostas em setores como Educação e Saúde, criadas a partir de sua experiência e vivência ao visitar os 61 municípios do Amazonas, bem como os bairros de Manaus.

“Nosso trabalho sempre foi pautado no diálogo e presença nos locais onde o povo mais precisava de nossa atenção e ajuda. Firmamos muitas parcerias, conquistamos muitas pessoas e o título de hoje é o resultado do nosso esforço e dedicação. Não vamos para por aqui, acredito muito em um Amazonas mais justo e igualitário. E é por isso que eu vou lutar”, pontuou.