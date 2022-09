Saullo reúne milhares de pessoas em reuniões na zona centro-sul de Manaus

A pouco dias das eleições, Saullo mantém agenda movimentada na capital

Reunindo milhares de pessoas, o deputado Saullo Vianna (UB) encerrou esta segunda-feira (26) participando de dois grandes eventos, na zona centro-sul de Manaus. A primeira agenda foi o encerramento da campanha do candidato a deputado estadual Jander Lobato. Já o último compromisso contou com a presença de pastores e líderes religiosos da capital amazonense.

A noite foi marcada por agradecimentos e reforço do compromisso de Saullo Vianna, que agora concorre à vaga de deputado federal.

“Temos cumprido agendas intensas, nessa semana decisiva, às vésperas das eleições. Apesar de toda correria, quando participo dessas reuniões, me sinto muito grato pelo carinho da população. Isso nos renova. A gente volta pra casa feliz, alegre, satisfeito e confiante com a vitória. Graças a Deus, o apoio do povo amazonense tem nos sustentado e nos mantido na certeza de que estamos no caminho certo, rumo à vitória”, afirmou.

Compromisso

Dentre os compromissos reiterados com a população, Saullo destacou a importância de investir em projetos sociais que ajudam a resgatar jovens dos vícios, além do apoio às famílias carentes.

“Lutamos e trabalhamos muito na Assembleia Legislativa para levar dignidade ao povo. Agora, queremos continuar nosso trabalho em Brasília, defendendo as famílias amazonenses, para que tenham oportunidade de emprego e renda. Vamos juntos ganhar os bairros de Manaus, levando nosso nome, trabalho e propostas, rumo à

Brasília”, finalizou Saullo.