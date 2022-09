João Luiz reúne apoiadores e amigos em grande carreata por Manaus e rodovia AM-070

O candidato à reeleição para deputado estadual, João Luiz (Republicanos) fez neste fim de semana uma grande carreata por bairros da Zona Oeste até a rodovia AM-070 (Manoel Urbano). O republicano recebeu o carinho de apoiadores e amigos durante o ato político.

A caminhada começou na avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, percorreu as avenidas Brasil, Coronel Cyrillo Neves, no bairro Compensa, a ponte Phelippe Daou e finalizou na AM-070, no município de Iranduba.

“Essa carreata mostra que estamos no caminho certo. Nós percorremos avenida da cidade, ponte e parte da rodovia de Iranduba. Agradeço nossos apoiadores e amigos que participaram desta manifestação política”, disse João Luiz.

A jovem Sarah Alencar, 22, explicou que a carreata revela que João Luiz é querido por todos e recebeu o carinho de apoiadores até o outro lado da ponte. “Já acompanho o João Luiz há algum tempo e percebemos que ele é político sério e com políticas públicas voltadas para a população”, afirmou.

Para Citey Costa a carreata reuniu centenas de apoiadores e mostrou que várias pessoas estão acompanhando o candidato à reeleição.

“Essa foi uma das maiores e mais animadas carretas que eu já vi e foi feita por um candidato a deputado estadual no Amazonas”, afirmou.

Trabalho

No fim de semana, João Luiz também realizou caminhada no bairro da Redenção, Zona Centro-Oeste, e realizou uma reunião política no bairro Morro da Liberdade, na Zona Sul de Manaus.

FOTOS: MAURO SMITH