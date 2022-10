João Luiz é reeleito com mais de 44 mil votos para deputado estadual no Amazonas

Com mais de 44 mil votos, João Luiz (Republicanos) foi reeleito a deputado estadual no domingo (2) para uma das 24 vagas da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). O republicano ficou entre os seis deputados mais votados no estado.

“Tivemos uma votação expressiva. Agradeço a Deus em primeiro lugar, que em todos os momentos nos protegeu, quero agradecer minha esposa que sempre nos momentos difíceis estava ali, quero também agradecer cada um de vocês e as suas respectivas família pelo empenho”, disse o deputado reeleito aos seus principais apoiadores na noite de domingo no conjunto Vieiralves, na Zona Centro-Sul, no seu primeiro discurso após o resultados nas urnas.

O republicano fez uma campanha sólida na capital e no interior do Estado. João Luiz levantou as bandeiras do esporte, agricultura, educação, família, saúde, consumidor e dentre outras áreas. Ele destacou que vai honrar cada voto que recebeu neste pleito.

“Vamos continuar trabalhando e se dedicando às pessoas. Tem muitas pessoas invisíveis que precisam ser alcançadas”, afirmou.

Segundo turno

João Luiz também explicou que continuará apoiando a reeleição do governador do Amazonas, Wilson Lima e gravou um vídeo em apoio ao Chefe do Executivo do Estado.

“Ainda temos um segundo turno. O primeiro tempo da decisão termina hoje, o segundo tempo já começa no dia de amanhã”, concluiu o parlamentar reeleito.

FOTO: MAURO SMITH