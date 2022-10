“Estarei à disposição para contribuir com tudo o que puder fazer pelo Amazonas”, afirma Saullo Vianna

Na tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), nesta terça-feira (4), o deputado estadual Saullo Vianna (UB) agradeceu seus eleitores pela expressiva votação que o consagrou como terceiro deputado federal mais votado do Estado. No último domingo (2), Saullo foi eleito com 127.287 votos, sendo 90.279 votos do interior e 36.958 votos na capital. Ele assume mandato como deputado federal em fevereiro de 2023.

Com forte atuação no interior, Saullo lembrou que a experiência de conhecer todos os municípios do Amazonas e os anseios da população serão fundamentais para sua atuação em Brasília.

“Foi uma eleição muito difícil, com certeza, uma das mais duras da história do Amazonas. Por isso, sou muito grato a todos amazonenses que acreditaram nas nossas propostas de transformação. Fizemos uma campanha limpa, a nossa vitória foi a vitória do trabalho”, pontuou.

Saullo destacou que, como deputado federal, vai ter uma responsabilidade ainda maior na Câmara Federal, em Brasília. “Conheço os 61 municípios do nosso Estado e o anseio da população. Ser escolhido como representante do Amazonas em Brasília me traz uma responsabilidade ainda maior. Com a experiência adquirida na Assembleia Legislativa, uma das maiores da minha vida, irei me esforçar para retribuir a confiança e esperança em mim depositadas”, concluiu. Eu