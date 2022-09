Em entrevista, Saullo Vianna apresenta propostas para o Amazonas

Em entrevista à rádio Onda Digital, na manhã desta sexta-feira (23), o deputado Saullo Vianna (UB) falou sobre seus projetos rumo à Câmara Federal, e contou como tem sido sua campanha em Manaus e no interior do Amazonas. O candidato também teve a oportunidade de apresentar o trabalho que construiu ao longo do mandato como deputado estadual. Dentre os projetos que pretende implantar como deputado federal, Saullo pontuou o investimento na saúde em municípios polos.

“Os serviços de saúde de alta e média complexidades estão concentrados na capital. Logo, quando uma pessoa do interior precisa de um atendimento, ela tem que obrigatoriamente se deslocar para a capital. Então, nosso projeto é conseguir recursos em Brasília para construir hospitais com atendimentos especializados em municípios polos, atendendo o público da região. Com toda certeza, isso vai facilitar a vida de quem mora no interior e, consequentemente, desafogar os atendimentos na capital”, explicou.

Perguntado sobre como surgiu o interesse em candidatar-se a deputado federal, o político afirmou que sua experiência, proximidade com o interior e vontade fazer mais pelo Estado foram combustíveis que o incentivaram a embarcar neste novo projeto.

“Em 2018, quando me candidatei a deputado estadual, consegui conhecer cerca de 25 municípios. Quando entrei na Assembleia Legislativa, resolvi encarar o desafio de conhecer todas as cidades do interior. Conclui meu objetivo em 2021, e com o conhecimento que adquiri, percebi que podia fazer muito mais pelo Amazonas. E desde o início do ano, comecei a construir uma candidatura para o cargo de deputado federal e venho trabalhando tanto no interior quanto na capital para levar nossos projetos e conquistar o apoio dos amazonenses”, contou.

Saullo também destacou os diversos projetos de leis criados em seu mandato e os recursos destinados aos municípios por meio de suas emendas.

“Nós tivemos a oportunidade de contribuir bastante com o setor de saúde, principalmente na época da pandemia de Covid-19, e também para a atenção básica, possibilitando a construção de UBSs. Para a educação nós também contribuímos para a construção de escolas e ginásios poliesportivos, ofertando mais vagas e ampliando salas de aula no interior. Também temos nossa contribuição com a causa PCD, com o projeto de lei que dá isenção de IPVA aos pais de pessoa com deficiência. São inúmeros os projetos que hoje funcionam e facilitam a vida de muitas pessoas”, destacou.